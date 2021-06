Kendall Jenner (25) ist total verliebt! Der Keeping up with the Kardashians-Star ist seit einem Jahr mit dem NBA-Spieler Devin Booker (24) zusammen. Vor wenigen Tagen feierte das attraktive Paar mit süßen Schnappschüssen sein einjähriges Beziehungsjubiläum. Für gewöhnlich halten sich der Sportstar und die Laufstegschönheit eher bedeckt, was ihre junge Liebe betrifft. Umso besser, wenn dann ein Insider auspackt: Kendall soll total vernarrt in ihren Devin sein.

Gegenüber HollywoodLife äußerte sich eine Quelle, die dem Reality-TV-Sternchen nahe stehen soll, zu der Liaison: "Sie ist sehr glücklich und definitiv sehr stolz. Er ist so ein großes Talent und mit ihr an seiner Seite wird er sogar noch besser. Es fühlt sich offensichtlich also für alle gut an." Das Paar scheint sich gut zu ergänzen, denn wie die Quelle fortfährt, stehen für Kendall ihre Freunde an erster Stelle, weshalb sie einen Freund bevorzuge, der selbst einen vollen Terminkalender hat und ihr Freiraum gewährt.

Ein weiter Insider will außerdem mehr darüber wissen, weshalb sich das Paar so sehr aus dem Rampenlicht heraushält: "Kendall und Devin haben einfach darauf geachtet, aus ihrer Beziehung kein Spektakel zu machen." Denn Drama könne der Basketballstar während der Play-offs überhaupt nicht gebrauchen – zwischen den beiden sollen einfach "gute Schwingungen" herrschen.

Anzeige

Getty Images Devin Booker, US-amerikanischer Basketballspieler

Anzeige

MEGA Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de