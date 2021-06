Süße Nachrichten von Eden Sher! Die meisten Fans kennen die US-Amerikanische Schauspielerin sicherlich durch die erfolgreiche Sitcom "The Middle", wo sie die aufgedrehte Hauptfigur Sue Heck verkörpert hat. Anschließend hatte sie 2019 noch eine kleine Nebenrolle in der beliebten Telenovela Jane the Virgin, doch dann wurde es ruhig um die Kalifornierin. Vielleicht ja, weil sie sich ihrer Familienplanung widmen wollte? Eden Sher ist schwanger – und zwar gleich mit Zwillingen!

Diese Riesenneuigkeiten verkündet die 29-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Kanal. "Hey, ich habe ein paar coole News für euch: Ich bin verdammt schwanger! Nick und ich haben ein paar Babys gemacht, also macht euch für ein bisschen Twin-Spaß bereit!", witzelt Eden. In der weiteren Bildunterschrift verrät die Zwillingsmama in spe auch schon, dass ihre Babys in der "Waage-Saison 2021" zur Welt kommen werden – also vermutlich im Zeitraum vom 24. September bis zum 23. Oktober.

Zusätzlich veröffentlichte Eden auch schon erste Fotos mit ihrem Babybauch – der bereits kugelrund und nicht mehr zu übersehen ist! Auf einem der Bilder posiert sie mit ihrem Ehemann und Baby-Daddy Nick Cron-DeVico. Sie und der Comedian haben im Juli 2020 rund ein Jahr nach ihrer Verlobung geheiratet.

Getty Images Eden Sher, Schauspielerin

Getty Images Eden Sher, Schauspielerin

Instagram / nickcrondevico Nick Cron-DeVico und Eden Sher an ihrem Hochzeitstag

