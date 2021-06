Ist das etwa wieder ein Fall, wo das Leben die Kunst imitiert? In der neuen Netflix-Serie "Sex/Life" geht es ganz schön zur Sache – besonders stark knistert es zwischen Billie (Sarah Shahi) und ihrer Ex-Flamme Brad (Adam Demos, 35). Die geradezu magnetische Anziehung zwischen den beiden ist auch nicht gespielt, sondern echt! Denn wie nun bekannt wurde, daten sich die beiden Hauptdarsteller im echten Leben.

In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Sarah, dass sie sich am Set kennen und lieben gelernt haben. "Ich sage es mal so: Es war ein tolles Casting", scherzte die Schauspielerin. Ende Dezember machten die beiden Turteltauben ihre Beziehung öffentlich – und seitdem sind sie einfach unzertrennlich und überglücklich zusammen – zumindest, wenn man den Turtelbildern auf Social Media glauben kann.

Anlässlich von Adams 35. Geburtstag im Mai widmete die Texanerin, die sich erst dieses Jahr von ihrem Ex-Mann Steve Howey (43) scheiden ließ, ihrem neuen Schatz eine bewegende Liebeserklärung. "Ich weiß, dass ich meinen Seelenverwandten getroffen habe. Ich weiß, dass ich nie tiefer, härter und heftiger geliebt habe", schwärmte Sarah auf ihrem Instagram-Account und betonte: Sie und der Australier seien dazu bestimmt gewesen, sich zu begegnen.

Anzeige

COURTESY OF NETFLIX Billie (Sarah Shahi) und Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

Anzeige

Instagram / sarahshahi Adam Demos und Sarah Shahi, Schauspieler

Anzeige

Instagram / sarahshahi Adam Demos und Sarah Shahi im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de