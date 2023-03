"Sex/Life": Sarah Shahi begeistert von Partner Adam Demos

Sarah Shahi (43) stand mit Adam Demos (36) für die gemeinsame Netflix-Serie Sex/Life vor der Kamera. Aus der On-Screen-Beziehung ihrer Charaktere entstand dann auch schnell eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Schauspielern. Die beiden teilen seither regelmäßig Schnappschüsse und Liebeserklärungen online. Aber wie ist es, mit dem Partner zusammenzuarbeiten? Sarah beschrieb nun, wie die Arbeit mit ihrem Real-Life Partner Adam wirklich ist.

In The Jennifer Hudson Show kam auch Sarahs Beziehung zur Sprache. Sie und Adam lernten sich am Set kennen und lieben. "Ich habe großes Glück. Ich kann mich aus den Situationen rausnehmen und uns aus der Vogelperspektive beobachten. Es macht meinen Job einfacher, egal was wir spielen müssen – ich schaue ihn an und es ist echt", erklärte sie zu den gemeinsamen Szenen.

Zweite Chancen, Hoffnung, Timing und neue Perspektiven auf Beziehungsthemen sind der Hauptfokus der Erfolgsshow. "Unsere Charaktere simulieren echte Situationen, es ist einfacher, das mit der Person zu spielen, die du liebst. Ich muss mich nicht verstellen", erläuterte Sarah weiter. Die zweite Staffel der Netflix-Serie erschien Anfang März 2023.

Getty Images Adam Demos und Sarah Shahi im Dezember 2021 in Santa Monica

Instagram / adam_demos Adam Demos und Sarah Shahi

Instagram / sarahshahi Adam Demos und Sarah Shahi am Set von "Sex/Life"

