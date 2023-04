"Es war nicht direkt Liebe": Sarah Shahi über ihre Beziehung

War es direkt Liebe? Sarah Shahi (43) und ihr Co-Star Adam Demos (36) lernten sich bei den Dreharbeiten zur Netflix-Hit-Serie "Sex/Life" kennen und lieben. Seit Januar 2021 sind die Schauspieler offiziell ein Paar, die beiden zeigen ihre Liebe auch gerne öffentlich. Zu Beginn ihrer Beziehung vermuteten viele, dass die US-Amerikanerin ihren Ex Steve Howey (45) für Adam verlassen hatte. Diesem Gerücht setzt Sarah nun ein Ende!

Im "Not Skinny but not Fat"-Podcast sorgt Sarah jetzt für Klarheit. "Wir trafen uns bei den Dreharbeiten. Adam dachte, ich sei die Produktionsassistentin. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es dauerte eine Zeit lang, bis mein Interesse geweckt war. Ich lernte ihn und seine Werte kennen und sah, wie sehr unsere Meinungen zusammenpassten", erklärt die 43-Jährige. Viele von Adams Eigenschaften und wie er über seine Mutter und Frauen im Allgemeinen sprach, beeindruckte Sarah. Einige Dinge seien zusammengekommen und sie habe erkannt, dass er alles sei, was sie wolle.

Auch über das Ende ihrer Ehe ist Sarah ehrlich: "Nach der Geburt unseres ersten Kindes hat unsere Beziehung gelitten. Es war schwer, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. [...] Wir haben zehn Jahre versucht, es hinzukriegen." Die Beziehung zu Steve endete, weil sie und der Shameless-Star zu verschieden gewesen seien. Sie reichte die Scheidung im Mai 2020 ein, schon Monate vor Drehbeginn von "Sex/Life".

