Der Startschuss für Sex/Life 2.0 ist gefallen! Dass die heiße Erotikserie mit Adam Demos (35) und Sarah Shahi eine zweite Staffel bekommen würde, ist schon seit September 2021 bekannt. Die Macher hatten damals angekündigt, dass die Liebesgeschichte um Sarahs Charakter Billie und ihren einstigen Lover Brad weitergeht – wann die Dreharbeiten starten und die neuen Folgen online gehen, blieb allerdings geheim. Jetzt ist klar: Das "Sex/Life"-Team ist zurück am Set.

In seiner Instagram-Story postete Adam jetzt ein Foto, das zwei Stühle mit eindeutiger Aufschrift zeigt. Auf den Sitzen im typischen Regiestyle steht jeweils "Billy" und "Brad", also die Namen von Sarah und Adams Serienfiguren, sowie der Titel der Netflix-Produktion. Sarah, die nicht nur in der Serie eine Liebelei mit dem Schauspieler hat, sondern auch im echten Leben an seiner Seite steht, ist zudem auf der Aufnahme markiert. Das Duo ist demnach direkt zusammen in den Drehalltag gestartet. Weitere Infos rund um die Zeit am Set gab der Australier bis dato aber nicht.

Die Promiflash-Leser waren sich in einer Umfrage schon einig, dass sie Lust auf mehr haben. 96,7 Prozent (1.670 Stimmen) der 1.727 Teilnehmer stimmten für "Ich kann es kaum erwarten", bis die neuen Episoden abrufbar sind. Nur 3,3 Prozent, was 57 Votes entspricht, waren schon von der ersten Staffel nicht begeistert und fiebern dementsprechend nicht auf neuen Content hin.

Anzeige

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX Brad (Adam Demos) und Billie (Sarah Shahi) in "Sex/Life"

Anzeige

Instagram / adam_demos Das "Sex/Life"-Set

Anzeige

COURTESY OF NETFLIX Brad (Adam Demos) und Billie (Sarah Shahi) in "Sex/Life"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de