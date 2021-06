Traurige Neuigkeiten für die US-Filmwelt! Der amerikanische Schauspieler Ray MacDonnell war unter anderem als Dr. Joe Martin in der ABC-Seifenoper "All My Children" zu sehen, mit er über vier Jahrzehnte die Herzen der Zuschauer erreichte. Nachdem er 2009 aus der Serie ausstiegt, ließ er es sich nicht nehmen, von Zeit zu Zeit als Gaststar aufzutauchen. Nun ist der beliebte Soap-Darsteller im Alter von 93 Jahren verstorben.

Laut dem Sender Michael Fairman TV verstarb der Serienliebling eines natürlichen Todes. Er soll bereits am 10. Juni in seinem Haus in Chappaqua, New York, verstorben sein. Seine Tochter sagte dem Sender, dass es "eine private Gedenkfeier mit nahen Verwandten und der Familie geben wird." Ray spielte außerdem acht Jahre lang die Hauptrolle in der Serie "The Edge of Night".

Erst im März vergangenen Jahres hatte der Cast von "All My Children" einen tragischen Verlust zu verkraften. John Callahan (✝66) verstarb im Alter von nur 66 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Er spielte von 1992 bis 2005 die Rolle des Edmund Grey.

Ray MacDonnell und seine Frau

John Clarke, Rachel Ames, Jeanne Cooper und RayMacDonnell bei den Emmy Awards, 2004

Schauspieler John Callahan, November 2010

