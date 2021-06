Lindsay Flach legt einen runden Auftritt hin! Die US-Amerikanerin ist seit Jahren als Leichtathletin aktiv. Als Siebenkämpferin ist die Blondine ein echtes Allroundtalent und meistert neben Sprint, Speerwurf und Kugelstoßen unter anderem auch Hürdenlauf und Hochsprung. Am Wochenende trat die 31-Jährige bei einem Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele an – doch neben starken Leistungen machte Lindsay vor allem mit ihrem Babybauch auf sich aufmerksam!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Sportlerin mehrere Fotos des Events. Auf denen ist auch ganz deutlich ihre runde Körpermitte zu erkennen, die sich von Lindsays sonst superschlankem Körper abhebt. "Meine dritte Olympia-Qualifikation. Diese sieht ein wenig anders aus – das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr!", schrieb sie zu den Aufnahmen. Ihre Fans sind begeistert: "Glückwunsch! Du bist so eine Inspiration!" und "Frauen sind so stark", heißt es in den Kommentaren.

Lindsey ist derzeit in der 18. Schwangerschaftswoche. Ob sie in ihren anderen Umständen wohl noch die gleichen Leistungen bringen kann wie zuvor? Gegenüber Yahoo Sports erklärte die werdende Mama: "Mental war es schwerer, weil ich wusste, dass ich nicht in der Lage bin, auf dem Niveau zu konkurrieren, auf dem ich vor 18 Wochen war!" Sie habe aber einfach beweisen wollen, wozu auch schwangere Frauen fähig sein können.

Anzeige

Instagram / lcschwartz22 Lindsay Flach, US-amerikanische Leichtathletin

Anzeige

Instagram / lcschwartz22 Lindsay Flach mit ihrem Mann

Anzeige

Instagram / lcschwartz22 Lindsay Flach und eine Leichtathletik-Kollegin, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de