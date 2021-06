Ist Maurice Deufel (26) wirklich das Ebenbild dieses Hollywoodstars? Der Baden-Württemberger macht sich in diesem Jahr im TV auf die Suche nach der großen Liebe: Bei Die Bachelorette will der Student das Herz von Maxime Herbord (26) erobern – und dabei sicherlich auch mit seinem guten Aussehen punkten. Ob auch der Rosenlady dabei direkt eine Ähnlichkeit auffallen wird? Laut eigener Aussage wird Maurice nämlich gelegentlich mit Leonardo DiCaprio (46) verwechselt!

Das enthüllte der Hobby-Bäcker gegenüber RTL. Demnach werde er nicht selten auf die Ähnlichkeit zu dem "The Beach"-Darsteller hingewiesen – allerdings in dessen jungen Jahren. Rein frisurentechnisch würde das sogar passen: Wie der jugendliche Leo trägt auch Maurice seine Haare etwas länger und in einer leichten Welle zur Seite geföhnt. Und auch das charmante Lächeln hat es wie bei dem 46-Jährigen in sich.

Doch viel wichtiger als der Vergleich mit der Filmlegende dürfte für Maurice seine Wirkung auf die Bachelorette sein: Ob der Leo-Twin bei Maxime landen kann? Der Hottie vom Bodensee will die Beauty mit seinen Back- und Kochkünsten begeistern – und träumt von einer romantischen Zukunft mit Haus und Kind.

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Maurice Deufel

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio 2002

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord, Influencerin

Anzeige



