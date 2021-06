Kann er beide Karrieren parallel fahren? Lukas Podolski (36) wurde kürzlich als neuer Juror bei Das Supertalent vorgestellt. Der ehemalige Nationalspieler hat nach dem WM-Titel von 2014 zwar seine aktive Zeit in der DFB-Elf beendet – als Fußballprofi verdient er aber nach wie vor sein Geld. Seit 2020 ist er beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag. Mit dem neuen TV-Job dürfte bald ein Umzug nach Köln einhergehen. Wird er dafür seine Sportlerlaufbahn beenden?

Bei einer RTL-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, wurde Lukas als Neuzugang des Senders vorgestellt. Dabei kam auch die Frage nach seinen Zukunftsplänen auf. Dem Thema, welche Rolle das runde Leder für ihn in den kommenden Jahren spielen werde, wich der Weltmeister aus: "Erst mal habe ich jetzt Urlaub, ich genieße die Zeit hier in Köln und habe viele Dinge zu erledigen..." Auch auf ein Nachhaken, ob die Fußballschuhe denn nun an den Nagel gehängt würden, kam keine definitive Bestätigung: "Ich hab das noch nicht verkündet…"

Fans des beliebten Mittelfeldspielers können also weiterhin auf Einsätze ihres Stars hoffen. Zumindest in die Sportdebatten mischt Lukas sich weiterhin ein: Zuletzt schoss er gegen die im EM-Achtelfinale ausgeschiedene Nationalmannschaft! Er habe Willen, Ehrgeiz und Entschlossenheit des Teams vermisst.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lukas Podolski mit dem Geschäftsführer von RTL, Henning Tewes

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und sein Sohn Louis, 2014

Instagram / poldi_official Lukas Podolski, neuer "Das Supertalent"-Juror

