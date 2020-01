Schocknachricht für Gary Beadle (31) und seine Verlobte Emma McVey! Eigentlich müssten der Geordie Shore-Star und die Mutter seiner zwei Kinder überglücklich sein: Vor Kurzem wurden sie erneut Eltern – der kleine Chester Raymond hat mit Primrose Ivy im Dezember eine kleine Schwester bekommen. Nur Kurz nach der Entbindung besteht allerdings große Sorge um den Säugling: Prim musste wieder ins Krankenhaus!

In seiner Instagram-Story teilte Gaz einen besorgniserregenden Schnappschuss aus dem Krankenhaus: Zu der Aufnahme, die die Kleine in den Armen ihrer Mutter zeigt, schrieb er: "Biopsie und Tests. Wir beten, dass wir danach ein paar Antworten bekommen." Zuvor hatte Emma bereits berichtet, mittlerweile satte sechs Mal mit ihrem Baby beim Arzt gewesen zu sein. Der Grund: schwere Magenprobleme. Was der Neugeborenen fehlt, ist bisher unklar.

Dennoch scheint es für das Paar eine ziemlich fürchterliche Zeit zu sein, wie aus einem weiteren Clip hervorgeht: "Ich habe Emma gebeten, nach Hause zu gehen und etwas zu schlafen, da dieses Mädchen versuchen würde, die ganze Woche ohne Schlaf auszukommen", erklärte der Ex von Charlotte Crosby (29). Deshalb würden sich die beiden ab sofort mit der Klinikzeit abwechseln.

Instagram / gazgshore Gary Beadle, Emma McVey und ihre Kinder Chester und Primrose

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Gary Beadles Tochter Primrose Ivy

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Gaz Beadle und Emma McVey, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de