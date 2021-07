Schwesta Ewa (36) hat in ihrem Leben schon viel erlebt. Jahrelang arbeitete die Polin als Prostituierte, bevor sie den Durchbruch mit ihrer Musik schaffte. Später wurde sie Mutter einer Tochter – die beiden verbrachten zuletzt einige Monate im Gefängnis. Wegen Körperverletzung und Steuerhinterziehung war die heute 36-Jährige 2017 in Frankfurt am Main zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Schwesta Ewa wurde aber früher wieder entlassen. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass das bisherige Leben der Rapperin in einer Doku verfilmt werden wird.

"Ich wollte den Leuten zeigen, was mir alles im Leben widerfahren ist und warum ich die geworden bin, über die die Leute heute reden. Ich habe nach Veröffentlichung meines Buches gemerkt, dass die unterschiedlichsten Menschen mir gesagt haben, dass sie mich jetzt besser verstehen"; erklärte die Polin über die Hintergründe, wie es zu dem Format gekommen ist. Die Doku wird den Titel "Schwesta Ewa - Rapperin. Häftling. Mutter." tragen und ab dem 29. Juli auf TVNow verfügbar sein.

Neben Schwesta Ewa werden auch einige ihrer Wegbegleiter zu Wort kommen. Darunter die Rapper Juju (28), Xatar (39) und SSIO (32) sowie Katja Krasavice (24). Außerdem wird es Interviews mit Kindheitsfreunden und Ex-Kolleginnen geben. Darüber hinaus werden sich Prozessbeteiligte wie Polizeibeamte und Richter zu Wort melden.

Rapperin Schwesta Ewa

Rapperin Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah

Juju, Künstlerin

