Diese Neuerscheinungen erwarten die Netflix-User im Juli! In den kommenden Wochen können sich Film- und Serienfans bei der Streamingplattform auf einige Highlights freuen. Unter anderem erscheinen neue Staffeln der Shows "Atypical", "Outer Banks", "The Blacklist", "How To Sell Drugs Online (Fast)" und "Sky Rojo". Außerdem runden einige Film-Highlights, wie zum Beispiel "Eine Handvoll Worte" oder "Ein ganzes halbes Jahr", sowie eine neue Datingshow den perfekten Netflix-Sommer ab!

