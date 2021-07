Cardi B (28) ist in freudiger Erwartung! Ende Juni hatte die Rapperin die zuckersüße Neuigkeit bekanntgegeben, dass sie und ihr Mann Offset (29) zum zweiten Mal Eltern werden. Ihr Töchterchen Kulture Kiari Cephus (2) bekommt also schon bald ein Geschwisterchen! Bei den BET Awards konnten die Fans auch bereits einen Blick auf den runden Bauch der Musikerin erhaschen. Jetzt gewährte Cardi ihrer Community jedoch noch intimere Einblicke: Sie zeigte, wie aktiv der Säugling schon ist.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige ein Video, in dem sie ihre nackte Babykugel ganz aufgeregt abfilmt. Dabei sieht man deutlich, wie der Spross strampelt. "Oh mein Gott", schwärmte Cardi und schien es selbst gar nicht glauben zu können, dass sie die Tritte ihres Kindes nicht nur spürt – sondern auch noch sehen kann. In welcher Schwangerschaftswoche sich die Musikerin gerade befindet, verriet sie allerdings nicht. Bei der Größe ihres Bäuchleins dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern, bis sie ihr Baby auf der Welt begrüßen darf.

Dass sich die "WAP"-Interpretin total über ihre zweite Schwangerschaft freut, hatte sie bereits Ende Juni im Netz klargemacht: Unter einen romantischen Schnappschuss, der sie mit ihrem Liebsten Offset zeigt, schrieb sie: "Wir haben aufeinander gehört, kommuniziert, gebetet und dann hat Gott unsere Familie mit einem kleinen Segen beschenkt."

Instagram / iamcardib Cardi B im Juni 2021

Getty Images Cardi B, 2021 bei den BET Awards

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020 in Kalifornien

