Cardi B (28) zelebriert ihre Schwangerschaft! Nachdem bereits vor einigen Monaten Gerüchte die Runde machten, bestätigte die Rapperin am Montag den Verdacht ihrer Fans: Sie ist tatsächlich zum zweiten Mal schwanger! Bei den BET Awards präsentierte Cardi sich jetzt mit rundem Babybauch – und ließ zeitgleich auch ein Schwangerschaftsfoto auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Kurz nach der großen Verkündung legt die "Be Careful"-Interpretin mit weiteren süßen Posts nach!

Cardi und ihr Mann Offset (29) waren im Juli 2018 bereits Eltern einer Tochter geworden. Wie sehr sie sich auf ihr zweites gemeinsames Kind freuen, macht die künftige Zweifach-Mama jetzt mit einem Instagram-Bild ganz deutlich: Darauf ist sie beinahe völlig nackt mit ihrer Wölbung zu sehen und wird von hinten liebevoll von ihrem Partner umarmt. "Wir haben aufeinander gehört, kommuniziert, gebetet und dann hat Gott uns und unsere Familie mit einem kleinen Segen beschenkt", schreibt sie dazu.

Auf einem zweiten Bild posiert Cardi im Partnerlook mit ihrer Erstgeborenen Kulture (2): Das Mutter-Tochter-Gespann ist in weißen Gewändern, Turbanen und auffälligem Goldschmuck zu sehen. Die beiden schauen sich intensiv in die Augen, während die kleine Kulture den runden Bauch ihrer Mutter streichelt. "Ich weiß einfach, dass die beiden sich unglaublich lieben und unglaublich viel streiten werden, da sie drei Jahre auseinander sind", sagt Cardi voraus – genau so sei es nämlich bei ihr und ihrer Schwester Hennessy Carolina, die ebenfalls drei Jahre jünger ist als sie.

Getty Images Cardi B und Migos bei den BET Awards 2021

Getty Images Cardi B und Offset

Getty Images Cardi B, Rapperin

