Überraschende Neuigkeiten aus dem The Blacklist-Universum! Am 20. Juli erscheint die brandneue achte Staffel der Mafia-Serie endlich auf Netflix – und die Zuschauer erfahren, wie die packende Geschichte rund um die FBI-Profilerin Elizabeth "Liz" Keen (Megan Boone, 38) und ihren Schwerverbrecher-Daddy Raymond "Red" Reddington (James Spader, 61) weitergeht. In den Vereinigten Staaten ist die neue Staffel bereits über die Bildschirme geflimmert und sie beinhaltet eine unerwartete Wendung: Eine Hauptfigur verlässt "The Blacklist"!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, was in der achten Staffel passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Damit hat sicherlich kein Fan gerechnet: Ausgerechnet Liz verlässt "The Blacklist" am Ende von Staffel acht! Darstellerin Megan äußerte sich bereits auf Instagram zu ihrem Exit: "Über 150 Folgen [...] – diese Erfahrung war wie ein ganzes Leben innerhalb meines Lebens", schreibt die 38-Jährige. "Nun, da meine und Liz' Geschichte endet, bin ich einfach nur dankbar für die schöne Zeit und für alle Menschen, mit denen ich sie verbracht habe. [...] Danke, an euch alle."

Megans Follower zeigen sich in den Kommentaren unter ihrem Beitrag total schockiert: "Was? Ist das ein Scherz? Das kann doch nur ein Scherz sein!", jammert ein User. "Eine Ära geht zu Ende, danke, Liz!", meint ein anderer. Doch die "The Blacklist"-Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass mit Megans Ausstieg auch die Serie endet: Es wird eine neunte Staffel ohne Liz geben, das wurde bereits offiziell vom Sender NBC bestätigt.

Anzeige

Instagram / msmeganboone Der "The Blacklist"-Cast

Anzeige

Instagram / msmeganboone Die Stars aus "The Blacklist"

Anzeige

Getty Images Megan Boone, Schauspielerin

Getty Images Megan Boone, bekannt aus "The Blacklist"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de