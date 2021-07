Dario Carluccis Eltern waren wohl nicht allzu begeistert davon, dass ihr Sohn aufs Neue die Liebe im TV sucht! Der Beau versuchte sein Glück in der Vergangenheit bei Are You The One? – obwohl der Münchner dort aber sein Perfect Match Sabrina fand, entstand daraus keine Beziehung. Nun möchte das Model bei Die Bachelorette einen zweiten Versuch wagen – Darios Eltern waren aber nicht überzeugt von dem Vorhaben ihres Sohnes, wie er Promiflash berichtete!

Im Interview mit Promiflash verriet Dario, dass seine Mutter und sein Vater nicht ganz so happy mit seinem Entschluss waren: "Meine Eltern waren nicht unbedingt begeistert, aber vertrauen mir und meinen Entscheidungen." Von seinem restlichen Umfeld habe er dafür aber reichlich Support bekommen. "Meine Schwester hat sich sehr gefreut. Meine Freunde unterstützen mich grundsätzlich", erzählte der 33-Jährige.

Ob Dario die diesjährige Bachelorette Maxime Herbord (26) von sich überzeugen kann, bleibt abzuwarten – von vielen Fans wird er allerdings schon als absoluter Favorit gehandelt. Er selbst sehe sich aber nicht so: "Die anderen Jungs sind super. Charakterlich wie auch optisch ist es für mich der stärkste Männer-Cast aller Zeiten."

Maxime Herbord, Bachelorette 2021

Dario Carlucci, "Die Bachelorette"-Teilnehmer 2021

Dario Carlucci, ehemaliger "Are You The One?"-Kandidat

