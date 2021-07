Jasmin Herren (42) meldet sich ganz emotional zu Wort. Um die Musikerin ist es seit einigen Monaten still geworden: Nach dem Tod ihres Ehemannes Willi (✝45) hatte sich die Reality-TV-Bekanntheit zurückgezogen – und nur selten Einblicke in ihre große Trauer und den tiefen Schmerz gewährt. Jetzt brach die Influencerin jedoch kurz ihr Schweigen: Jasmin veröffentlichte ein emotionales Video, das den verstorbenen Schauspieler zeigt – und dessen Liebeserklärungen an seine Frau...

Via Instagram postete die 42-Jährige am Sonntagmorgen um 11:11 Uhr mehrere kurze Clips. Bei den Aufnahmen handelt es sich offenbar um Videobotschaften, die Willi ihr zu Lebzeiten zukommen ließ – und in denen er ihr jedes Mal wieder seine Liebe beteuert. Jasmin versah diese Erinnerungen voller Trauer mit einem kurzen Text: "Jeder Tag schmerzt. Jeden Tag um 11:11 Uhr. Jede Sekunde. Jeder Augenblick. Für immer. In meinem Herzen."

Jasmin und Willi hatten sich im März nach gut drei Jahren Ehe eigentlich getrennt. Wie die einstige Mallorca-Sängerin jedoch später bekannt machte, wünschten sich beide kurz vor dem Tod des Lindenstraße-Stars noch ein Liebes-Comeback: "Wir wollten es nochmal miteinander versuchen!" Dazu sei es dann aber nicht mehr gekommen.

TVNOW Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner Jasmin und Willi Herren

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

