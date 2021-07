Anna Heiser (31) lässt die Hüllen fallen! Vor rund einem halben Jahr wurde das Leben der ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidatin komplett auf den Kopf gestellt: Ihr Söhnchen Leon erblickte das Licht der Welt. Der kleine Junge ist der ganze Stolz der Blondine und ihrem Partner Gerald. Die vergangenen Monate der Schwangerschaft mit Babybauch und Co. sind für die TV-Bekanntheit nach der Geburt aber nicht einfach vergessen. Im Netz teilte Anna nun einen ganz besonderen Schnappschuss – oben ohne!

"Es ist perfekt, unperfekt zu sein. Ein Hoch auf alle Mütter", teilte Anna ihrer Community via Instagram mit. Diese Aussage ließ die Neu-Mama aber nicht einfach so stehen – sie teilte eine Aufnahme, die sie lediglich in einem Slip bekleidet zeigt. "Unsere Körper habe etwas Großartiges geleistet. Auch wenn wir vielleicht nicht so aussehen wie vor der Schwangerschaft, sind wir perfekt, so wie wir sind", schrieb die 31-Jährige. Damit setzte die Schönheit nicht nur ein Statement, sondern zeigt auch, dass sie voll und ganz zu ihren Kurven steht.

Von ihren Followern erntet Anna für ihre Offenheit und die ermutigenden Worte großen Zuspruch. Auch die einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Antonia Hemmer ist von dem freizügigen Anblick der gebürtigen Polin ganz angetan: "Tolles Bild, toller Mensch, tolle Message – auch eine Mami darf sich mal so zeigen!"

TVNOW Bauer Gerald mit seiner Frau Anna und ihrem gemeinsamen Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

