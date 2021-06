Macht sich Anna Heiser (31) etwa über ihr Baby lustig? Seit der Geburt ihres Sohnes Leon im Januar 2021 gewähren die Bauer sucht Frau-Stars Gerald und Anna immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Eltern: Zwar zeigen der Namibia-Farmer und seine Frau das Gesicht ihres kleinen Schatzes nicht im Netz – dafür teilt das Paar aber regelmäßig andere Momente mit ihren Fans. Jetzt gab Anna ein lustiges Detail preis: Der kleine Leon hat kaum Haare auf dem Kopf und sieht aus wie "ein kleiner Mönch"!

"Leon kann jetzt ganz gut auf dem Bauch liegen. Ich bin so stolz", meldete sich Anna jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort und zeigte ihr Söhnchen bäuchlings auf einer Krabbeldecke liegend. Aus dieser Perspektive zeigte sie das lichte Haar des Kleinen. "Schaut mal, was von seinen Babyhaaren übrig geblieben ist", hob die 31-Jährige hervor und scherzte: "Er sieht aus wie so ein kleiner Mönch"

Haare hin oder her – im Moment haben Gerald, Anna und ihr kleiner Leon vermutlich ganz andere Sorgen. Die Familie hatte nämlich schon Mitte Juni bekannt gegeben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. "Ich habe leider noch immer keinen Geruch und keinen Geschmack und leichten Husten. Gerald hat auch noch ein bisschen Husten, aber ich denke, wir haben das Gröbste überstanden", berichtete Anna zuletzt.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Leon, der Sohn von Bauer Gerald und Anna Heiser

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Februar 2020

