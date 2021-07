Capital Bra (26) kann sein Glück offenbar selbst noch kaum fassen! Für den Rapper könnte es aktuell kaum besser laufen: Mit seiner Musik und seinem eigenen Plattenlabel erobert er nicht nur regelmäßig die Charts – auch die Produktreihen des Berliners wie Eistee oder auch Pizza sind ein voller Erfolg. Jetzt erhält das Multitalent eine Ehrung der ganz besonderen Art: Capital Bra hat seine eigene Wachsfigur im Madame Tussauds-Museum in Berlin bekommen!

In dem beliebten Wachsfigurenkabinett in der Hauptstadt sind absolute Legenden originalgetreu ausgestellt. Neben Ikonen wie Angelina Jolie (46), George Clooney (60) und Co. ist ab sofort noch ein weiterer Promi aufzufinden – Capital Bra. "Ich weiß nicht, womit ich das alles verdient habe, aber Gott ist groß und ich bin für alles dankbar", schwärmt er gegenüber Promiflash. Die Figur sieht dem 26-Jährigen zum Verwechseln ähnlich: Mit einer Gucci-Cap und dem exakt gleichen Tattoo auf der Hand posiert das Capi-Double neben einer Vespa voller Gangstarella-Pizzen im Gepäck.

Für Vladislav Balovatsky, wie Capital Bra mit bürgerlichem Namen heißt, ist das ein großer Meilenstein, den er selbst kaum in Worte fassen kann: "Vor sechs Jahren noch irgendwo im Treppenhaus gechillt und Kippen gedreht und jetzt laufe ich ins Madame Tussauds und da steht einfach eine Figur von mir – unglaublich!"

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper

ActionPress / Wenzel, Georg Capital Bra beim Kiss Cup 2018

