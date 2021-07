Was trieb Chantal Janzen eigentlich bisher? Am Montag gab RTL bekannt, dass die niederländische Moderatorin Teil der neuen Supertalent-Jury ist. Ab Herbst wird sie an der Seite von Lukas Podolski (36) und Michael Michalsky (54) in der beliebten Talentshow zu sehen sein. Während der Kicker und der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror den Zuschauern bestens bekannt sein dürften, war Chantal bisher noch nicht häufig im deutschen TV zu sehen. Promiflash stellt euch die Blondine vor.

In ihrem Heimatland ist Chantal seit Jahren ein bekanntes TV-Gesicht. Seit 2013 sitzt sie in der Jury von "Holland's Got Talent", der niederländischen Version vom Supertalent. In diesem Jahr führte sie außerdem durch den Eurovision Song Contest in Rotterdam. Die 42-Jährige ist aber nicht nur als Moderatorin tätig – sie arbeitet auch als Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin.

Castingshow-Fans dürften Chantal von The Voice Kids kennen. 2015 und 2016 moderierte sie zwei Staffeln an der Seite von Thore Schölermann (36). Und jetzt feiert sie als Supertalent-Jurorin ihr Comeback im deutschen TV. "Es ist mir eine Ehre, in der Jury von 'Das Supertalent' 2021 Platz zu nehmen", drückte die zweifache Mutter in einem Instagram-Post ihre Vorfreude aus.

Getty Images Die ESC-Moderatoren Jan Smit, Chantal Janzen and Edsilia Rombley

Getty Images Chantal Janzen und Thore Schoelermann beim "The Voice Kids"-Finale 2015

Actionpress/ Sipa Press Chantal Janzen, niederländische Moderatorin

