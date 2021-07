Chantal Janzen freut sich über ihr neues TV-Projekt! Endlich ist bekannt, wer die neuen Juroren der kommenden Das Supertalent-Staffel sind. Neben Lukas Podolski (36) und Michael Michalsky (54) wird auch Chantal ihre Meinung zu den Talenten der Teilnehmer abgeben. Für die Eurovision Song Contest-Moderatorin, die auch in der niederländischen Version "Holland's Got Talent" in der Jury sitzt, hat der neue Job eine große Bedeutung.

Auf Instagram teilte die Niederländerin ihre Freude über ihre neue Aufgabe mit. "Es ist mir eine Ehre, in der Jury von 'Das Supertalent' 2021 Platz zu nehmen. Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft", schrieb sie in dem Post. Nach sechs Staffeln als Jurorin beim niederländischen Äquivalent freue Chantal sich riesig, jetzt auch die deutschen Talente auf der Bühne zu sehen.

In der Kommentarspalte beglückwünschten zahlreiche holländische Promis die 42-Jährige zu ihrer neuen TV-Herausforderung. Und auch Let's Dance-Juror Jorge González (53) ist ganz aus dem Häuschen. "Ich freue mich so! Herzlichen Willkommen in der RTL-Familie", schrieb der Choreograf freudig unter dem Beitrag.

Instagram / chantaljanzen.official Chantal Janzen im Juni 2021

Getty Images Chantal Janzen, 2014

Getty Images Jorge González, "Let's Dance"-Juror

