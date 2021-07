Sie geht richtig aus sich heraus! Kati hatte sich bei Princess Charming bisher eher von ihrer ruhigen Seite gezeigt. Kurz bevor die Flirtshow in Richtung Halbfinale und damit auf die Zielgerade einbiegt, wollte sie Irina Schlauch aber offenbar noch mal beweisen, was in ihr steckt: Bei einer Party in der Villa näherte sich die Berlinerin der Princess verführerisch – und knutschte vor allen Girls wild mit ihr rum! Das sorgte bei ihren Mitstreiterinnen für Unmut.

Die umstehenden Singles reagierten mit teils entsetzten, teils genervten Blicken. Auf den Einzeldates war zwar schon viel rumgemacht worden – allerdings nicht in einem solchen Moment! "Kati hat mich heute ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woher dieser Impuls kam, heute noch mal so over the top zu sein", schilderte Lou ihre Gefühlslage nach dem Kuss-Schock.

Bei Irina kam der Schmatzer auch nicht so gut an: "Ich saß da wie auf dem Präsentierteller und wurde von Kati abgeknutscht – das war ein bisschen unangenehm..." Katis Mitstreiterin Gea suchte sogar das direkte Gespräch: "Ich muss dir jetzt mal ehrlich sagen, Kati, ich fand du warst ein bisschen übergriffig." Die Kritik ließ die 29-Jährige jedoch an sich abprallen.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste "Princess Charming"

Instagram / loucafee Lou, "Princess Charming"-Teilnehmerin

TV Now "Princess Charming"-Kandidatin Kati

