Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Am Dienstag feierte Sylvester Stallone seinen 75. Geburtstag. Seine Frau Jennifer Flavin (52) und seine Kinder dürften sich einige Gedanken darüber gemacht haben, womit sie dem Familienvater zu seinem Ehrentag eine Freude machen können. Darüber hätten sie sich aber wohl gar nicht den Kopf zerbrechen müssen: Sie reichen dem Action-Held nämlich vollkommen aus...

Auf Instagram teilt der Hollywood-Star jetzt ein Bild, auf dem er mit seinen drei Töchtern Sistine (23), Sophia (24) und Scarlet (19) seiner insgesamt fünf Kinder und seiner Frau Jennifer posiert. "Und meine wundervolle Familie ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe!", schwärmt Sylvester in einem Kommentar zu dem Foto von seinen Liebsten.

Seine Kids sind aber mindestens genauso begeistert von ihm wie er von ihnen. In einem Interview mit Bild spricht Sistine jetzt in den höchsten Tönen von dem Leinwandstar: "Mein Vater ist immer noch in toller Form. Im Gym kann ich kaum mit ihm mithalten. Er ist eine Maschine! Happy Birthday, Dad."

