Sylvester Stallone (75) wird von Jahr zu Jahr fitter! Dass der US-amerikanische Schauspieler eine große Leidenschaft für den Sport hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Nicht nur in Kultfilmen wie "Rocky" zeigt sich der Muskelmann von seiner athletischen Seite – auch privat trainiert er fleißig. Da kommt es offenbar des Öfteren vor, dass seine Familie den fünffachen Vater im Gym suchen muss. Anlässlich seines Geburtstages verrieten seine Töchter jetzt aber: Sie sind besonders stolz, einen so durchtrainierten Daddy zu haben.

"Ich weiß, dass 75 ein stolzes Alter ist, aber ganz im Ernst, wenn so 75 aussieht, dann habe ich keine Angst vor dem Alter", schwärmte Sistine (23) im Gespräch mit Bild und wünscht ihrem Papa zu seinem Ehrentag nur das Beste. "Mein Vater ist immer noch in toller Form. Im Gym kann ich kaum mit ihm mithalten. Er ist eine Maschine! Happy Birthday, Dad." Wie genau die Familie den heutigen 75. Geburtstag des Filmhelden feiert, ist nicht bekannt – allerdings könnte es gut sein, dass der Tag in der Muckibude startet. "Das Problem ist immer, dass mein Dad ein Frühaufsteher ist und den Tag meist vor uns im Gym beginnt. Deshalb wünschen wir ihm oftmals alle verschwitzt Happy Birthday im Gym", berichtet Tochter Sophia (24).

Damit hat die 24-Jährige aber absolut kein Problem. Sylvester bekommt demnach trotzdem jedes Jahr eine Geburtstagsüberraschung samt Kuchen und Ständchen. "Er ist großzügig, verständnisvoll, immer für uns da. Einen besseren Dad kann ich mir wirklich nicht wünschen", lobt Sophia und freut sich, den besonderen Tag mit der Hollywood-Ikone verbringen zu dürfen.

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone im Juni 2021

Instagram / officialslystallone Sophia und Sylvester Stallone

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau und seinen Töchtern

