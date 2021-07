Enrique Iglesias (46) ist offenbar für jeden Spaß zu haben! Der Musiker und seine Freundin Anna Kournikova (40) sind Eltern von drei Kindern: Nachdem im Jahr 2017 die Zwillinge Lucy und Nicholas das Licht der Welt erblickt hatten, wurde das Familienglück im Jahr 2020 noch um Töchterchen Mary erweitert. Von der Kleinen postet der Sänger regelmäßig Fotos, doch die Twins bekamen die Fans schon länger nicht mehr zu Gesicht. Umso mehr freuen sie sich über den neuesten Schnappschuss von Enrique und seinen ältesten Sprösslingen!

Auf seinem Instagram-Account machte der 46-Jährige mit einer zuckersüßen Aufnahme klar, wie sehr er in seiner Rolle als Vater aufgeht. Auf dem Bild albert Enrique mit den Zwillingen in einem Pool herum – und hat beim Planschen offenbar total viel Spaß mit ihnen. Lucy scheint seine Freude zu teilen: Die Dreijährige strahlt über beide Ohren. Nicholas hingegen scheint seinem Blick nach zu urteilen eher von den Fotosessions seines Papas genervt zu sein.

Von dem seltenen Anblick sind die Fans des "Hero"-Interpreten total begeistert. Nach zwei Tagen wurde der Post bereits über 500.000 Mal gelikt – und in der Kommentarspalte unter dem Beitrag bekommt der gebürtige Spanier zahlreiche Komplimente. "Oh mein Gott, du bist der beste Vater" und "Die Zwillinge sind so groß geworden", lauten nur zwei der vielen Reaktionen.

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011

Getty Images Enrique Iglesias bei einem Konzert im November 2017 in Austin, Texas

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit einem seiner Kinder im Januar 2020

