Abschied: Bald kommt das letzte Album von Enrique Iglesias

Enrique Iglesias (48) macht sich bereit für den Abschied. Der Sänger wird Ende März mit "Final Vol. 2" sein allerletztes Album veröffentlichen. Gegenüber Today verrät er: "Ich habe viele Jahre an diesem Album gearbeitet und für mich ist klar, dass es mein letztes sein wird." Die Platte des bilingualen Sängers wird einen Mix aus englischen und spanischen Songs beinhalten. Einen ersten Vorgeschmack brachte er bereits im Oktober mit der Single “Así Es La Vida” heraus. Doch auch in Zukunft werden seine Fans nicht komplett ohne ihn auskommen müssen…

Momentan tourt der Popmusiker mit Pitbull (43) und Ricky Martin (52) durch die USA. Auch nach "Final Vol. 2" möchte Enrique weitere Konzerte geben, denn er liebe den Zauber der Livemusik. "Wenn du einen Song schreibst und Menschen dann so viele Emotionen damit verbinden und so glücklich sind, ihn live zu hören, dann ist das einfach magisch", schwärmt der Sänger. Außerdem erzählte der "Hero"-Interpret im Gespräch mit People: "Ich werde niemals mit der Musik aufhören! Ich werde weiterhin Songs schreiben, aber das bedeutet nicht, dass ich immer neue Alben herausbringen muss."

Ohne den Druck, weitere Platten produzieren zu müssen, wird Enrique mehr Zeit für seine Familie haben. Der 48-Jährige ist seit 2001 mit der ehemaligen Tennisspielerin Anna Kournikova (42) zusammen. Das berühmte Paar hat drei gemeinsame Kinder und lebt in Florida. Ab und zu teilt der stolze Papa Einblicke in den Familienalltag mit seinen Sprösslingen. Zum Muttertag postete er ein Instagram-Video, in dem die Grand-Slam-Gewinnerin mit einem Kind wild im Garten tanzt. Zu "I Love Rock 'n' Roll" schwingen die beiden darin ihre blonden Haare durch die Gegend. Dazu schrieb der "Bailando"-Interpret: "Das geht an alle Mütter auf dieser Welt, ihr rockt."

Getty Images Sänger Enrique Iglesias

Instagram/annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

