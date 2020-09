Endlich gibt es wieder einen Schnappschuss von Enrique Iglesias (45)' jüngsten Tochter! Ende Januar kam das dritte Kind des Sängers und seiner Frau Anna Kournikova (39) auf die Welt. Dem Nesthäkchen der Familie haben die stolzen Eltern den Namen Mary gegeben. Zuletzt postete der Tennis-Megastar im vergangenen Mai ein Foto seines kleinen Wonneproppens. Über vier Monate später veröffentlichte die gebürtige Moskauerin nun ein aktuelles Bild ihres jüngsten Nachwuchses.

Auf Instagram teilte Anna den niedlichen Schnappschuss von Mary. Zu sehen ist die Kleine, wie sie in einem hübschen Tennisdress auf einer weißen Couch sitzt. Der absolute Blickfang ist jedoch das goldige Lächeln des Kindes der Profisportlerin und des "Bailamos"-Interpreten. Die 39-Jährige nimmt in der Bildunterschrift Bezug auf das Outfits ihres süßen Mädchens und scherzt: "Wimbledon, ich komme." Es scheint fast so, als ob die Blondine bereits festgelegt hat, dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen und nicht in die ihres Papas tritt.

Besonders Annas Follower sind von der seltenen Aufnahme begeistert. "Oh, mein Gott. Sie ist so bildhübsch und dein exaktes Ebenbild. Ich sehe schon das nächste Tennisgenie", schreibt ein User. Und auch Marys Papa kommentierte das Foto seines Nesthäkchens. "Mein Herz", schwärmt der gebürtige Spanier.

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und ihre Tochter Mary im April 2020

Instagram / annakournikova Enrique Iglesias' und Anna Kournikovas Tochter im September 2020

Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova bei den Sony Ericsson Open in Florida

