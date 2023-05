Fans in Sorge: Enrique Iglesias cancelt kurzfristig Konzert!

Was ist bei Enrique Iglesias (48) los? Seit den 90er-Jahren ist der spanische Sänger aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie "Hero" oder "Takin' Back My Love" landete er Welthits. Auch heute tourt der Familienvater noch durch die Welt. Doch jetzt sorgte der Musiker für einen kleinen Schock bei seinen Fans: Enrique musste in letzter Minute einen Auftritt absagen!

Eigentlich sollte der 48-Jährige am Samstag als Headliner auf dem Tecate Emblema Festival in Mexico City auftreten. Doch kurz vor seinem Gig dann die ernüchternde Nachricht: Der "Bailando"-Interpret kann nicht auftreten. Im Netz erklärte er auch, was der Grund war. "Ich habe eine Lungenentzündung und die Ärzte haben mir absolute Ruhe verordnet und mir verboten, in ein Flugzeug zu steigen", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Vor Kurzem hatte der Latino noch mit anderen Dingen für Schlagzeilen gesorgt: Auf seiner Insta-Seite hatte der dreifache Vater einen Clip geteilt, der ihn wild knutschend mit einem Fan zeigt. Während einige Supporter diese Aktion gefeiert hatten, waren andere Follower eher in Gedanken bei seiner Partnerin Anna Kournikova (41) gewesen.

Getty Images Enrique Iglesias, Musiker

Getty Images Enrique Iglesias, Sänger

Getty Images Sänger Enrique Iglesias

