Deshalb sitzt Anna Kournikova momentan im Rollstuhl

Anna Kournikova (43), ehemalige russische Tennisspielerin und Partnerin des Sängers Enrique Iglesias (49), wurde kürzlich in einem Einkaufszentrum in Miami gesichtet – in einem Rollstuhl. Begleitet von zweien ihrer drei Kinder trug Anna dabei einen medizinischen Stiefel, was bei ihren Fans Besorgnis über ihren Gesundheitszustand auslöste. Eine Erklärung dazu kam von Isabel Preysler, der Mutter von Enrique, die gegenüber dem Magazin Hola! erklärte: "Es ist nichts Ernstes, nur eine kleine Fußverletzung. Es ist eine kleine Verstauchung, aber Sie wissen, wie schmerzhaft die sein kann."

Die Sportlerin, die seit Jahren ein zurückgezogenes Leben führt, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt – nicht nur in ihrer aktiven Zeit als Profi-Tennisspielerin. Schon vor ihrem Karriereende im Jahr 2003 hatte sie mit unzähligen körperlichen Problemen zu kämpfen. Besonders Rückenprobleme machten ihr schwer zu schaffen und führten letztendlich dazu, dass sie den Tennisschläger an den Nagel hängte. In einem früheren Interview gestand sie, dass sie die Aufgabe ihrer Karriere schmerzlich verarbeiten musste: "Es war sehr schwierig und beängstigend zu verstehen, wer ich ohne Tennis bin."

Heute führt Anna ein Leben fernab des Rampenlichts in Miami, wo sie gemeinsam mit Enrique ihre drei Kinder großzieht: Die Zwillinge Nicholas und Lucy sowie ihre jüngste Tochter Mary. Die beiden lernten sich 2001 bei den Dreharbeiten zu Enriques Musikvideo "Escape" kennen und sind seitdem ein Paar, ohne jedoch jemals den Bund der Ehe geschlossen zu haben. Anna machte bereits in einem Interview 2008 deutlich: "Ich werde niemals heiraten." Dass die Beziehung dennoch stabil ist, beweisen gemeinsame Auftritte und liebevolle Interviews.

Getty Images Sänger Enrique Iglesias

Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova, April 2009

