Enrique Iglesias küsst Fans: Seine Frau kümmert es nicht!

Enrique Iglesias (49) und Anna Kournikova (42) sind seit über 20 Jahren ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Ihre Beziehung scheint nichts kaputtmachen zu können – auch nicht die gelegentlichen Küsse, die der Sänger an seine Fans verteilt. "Sie erzählt mir immer, dass sie komische Blicke von anderen Mädels bekommt, wenn ich meinen Fans nahe bin. Sie fragen sie, ob das okay sei. Ihre Antwort: 'Ja, das ist in Ordnung. Er ist auf der Bühne'", erzählt der "Hero"-Sänger in der Radioshow "Hits 1 Miami with Mack & Jen". Anna scheint es akzeptieren zu können, dass es zu Enriques Performance gehört.

Er verteile sogar Küsschen bei Shows, während Anna ebenfalls im Publikum ist. Er wolle damit seine Dankbarkeit ausdrücken. "Ich liebe es, so viel Liebe von meinen Fans zu bekommen. Ich weiß, dass ich ohne sie nicht da wäre, wo ich jetzt bin", betont Enrique im weiteren Gespräch. Die gebürtige Russin soll das Ganze im vergangenen Jahr aber nicht so locker gesehen haben. Sie flehte ihn wohl an, die Knutscherei sein zu lassen. "Anna sagt Enrique, dass die Welt da draußen jetzt eine andere ist – die Leute bekommen immer noch Covid und er kennt offensichtlich die Mädchen nicht, denen er im Gesicht herumlutscht", erklärte ein Freund gegenüber Radar Online im Juli 2023.

Enrique scheint aber nichts und niemand aufhalten zu können. Er performt weiterhin fleißig auf der Bühne und schenkt seinen Fans Liebe. Diese müssen aber jetzt ganz stark sein. Denn der Spanier verkündete im März, dass sein Album "Final Vol. 2" sein allerletztes war. "Ich habe viele Jahre an diesem Album gearbeitet und für mich ist klar, dass es mein letztes sein wird", verriet er gegenüber Today. Seit Anfang der 2000er ist er in der Musikbranche tätig – seine Megahits wie "Hero" und "Bailando" haben das Herz und Ohr seiner Fans seither nicht verlassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias bei einem Meet & Greet in Las Vegas im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Enrique Iglesias, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Anna kümmert es wirklich nicht? Ja, sie wirkt locker. Nee, sie lügt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de