Enrique Iglesias schwärmt von zuckersüßem Vater-Sohn-Moment!

Er gibt ein entzückendes Update zu seinem Sprössling! Der Sänger Enrique Iglesias (48) und seine Frau Anna Kournikova (42) halten sich überwiegend bedeckt, was ihr Privatleben betrifft. Das Paar ist seit 2001 zusammen und hat drei gemeinsame Kinder, dabei lässt der Musiker die Öffentlichkeit an seinem Familienalltag nur selten teilhaben. Aber jetzt überrascht der Dreifachpapa seine Fans: Enrique erzählt von einem niedlichen Moment mit seinem Sohn!

Gegenüber Today spricht der gebürtige Spanier über seinen kleinen Sprössling: "Als mein Sohn mich bei einer Probe sah, war er verblüfft. Es war, als würde er ein Alien oder UFO sehen, auf eine gute Art und Weise!" So sehr habe die Produktion eines Videos mit all den Lichtern den Kleinen fasziniert. "Er hatte schon viele Musikvideos von mir auf der Bühne gesehen, aber das in echt zu erleben, überwältigte ihn!", lacht Enrique.

Dabei habe sein Nachwuchs noch nie eine Performance seines Vaters live sehen können, da dieser zu spät auftrete. Jedoch seien sich die Kids bewusst, dass es sich bei ihrem Papa um eine Berühmtheit handele. "Wenn sie eines meiner Lieder hören, dann erkennen sie meine Stimme, was ziemlich cool ist!", schwärmte Enrique.

Anzeige

Instagram/annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Enrique Iglesias auf einer Bühne

Anzeige

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit seiner Tochter Mary

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de