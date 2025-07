Nicht mehr im Rollstuhl: Anna Kournikova kann wieder laufen

Anna Kournikova (44) hat sich nach monatelanger Abwesenheit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt – und das diesmal ganz ohne Rollstuhl. Die Ex-Tennisspielerin wurde in Miami beim Einkaufen gesichtet und wirkte dabei fit und gut gelaunt, wie Fotos des spanischen Magazins Hola! zeigen. Begleitet wurde sie von ihren drei Kindern. Vor rund sechs Monaten hatten Bilder für Aufsehen gesorgt, die sie im Rollstuhl zeigten, doch inzwischen scheint sie vollständig genesen zu sein. In lockerer Kleidung und mit Sonnenbrille schob sie einen Einkaufswagen zu ihrem Auto.

Die jüngsten Fotos stellen eine Seltenheit dar, denn Anna lebt weitgehend zurückgezogen mit ihrem Partner Enrique Iglesias (50) und den gemeinsamen Kindern. Im Rollstuhl war sie zuletzt Anfang des Jahres in einem luxuriösen Einkaufszentrum in Miami unterwegs, sichtbar beeinträchtigt durch einen orthopädischen Stützschuh. Doch selbst in den sozialen Medien ist es ruhig um die einstige Tennisspielerin geworden: Seit einem Jahr hat sie nichts mehr auf Instagram gepostet. Zuvor hatte sie ihren Followern gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Besonders die Geburt und die ersten Wochen ihrer Tochter Mary im Jahr 2020 hatte sie noch mit ihren Fans geteilt.

Anna, die in den frühen 2000er-Jahren eines der bekanntesten Gesichter im Tennissport war, spielte sich mit beeindruckenden Doppelerfolgen und ihrer Partnerschaft mit Enrique in die Schlagzeilen. Kennengelernt hatte sich das Paar 2001 bei einem Dreh für ein Musikvideo, und seitdem teilen sie nicht nur ihr Leben, sondern auch drei Kinder: die Zwillinge Nicholas und Lucy sowie ihre Jüngste, Mary. Nach ihrem frühen Karriereende mit nur 22 Jahren zog sich die gebürtige Russin zunehmend aus dem Rampenlicht zurück und widmet sich seitdem ihrer Familie.

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011

Al Bello/ Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Ronald Martinez / Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova