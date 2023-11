Schiefe Töne: Fans sind von Enrique Iglesias enttäuscht!

Was ist denn da los? Eigentlich ist Enrique Iglesias (48) dafür bekannt, seinen Fans den Kopf zu verdrehen. Der Musiker sang sich mit Hits wie "Hero" oder "I Like It" in die Herzen von Millionen von Menschen. Aktuell befindet sich der Sänger gemeinsam mit Ricky Martin (51) und dem Rapper Pitbull (42) auf Tour. Das Publikum scheint er jedoch nicht in seinen Bann ziehen zu können. Die Fans sind von Enriques Auftritt ziemlich enttäuscht!

Ein Video, das auf TikTok kursiert, zeigt, wie der Musiker während des Konzerts seinen Hit "Escape" performt. Der 48-Jährige klingt schief, während er sich abmüht, die Töne des Songs zu treffen. Bei seinen Fans macht sich Enttäuschung breit. "Ist das ein Imitator? Was ist mit Enrique Iglesias passiert?", fragt ein User in den Kommentaren. Ein anderer schreibt: "So ein komischer Auftritt! Dafür geben Fans Hunderte von Dollars aus..."

Während die Fans von Enriques Gesangsqualitäten alles andere als begeistert sind, kann sein Tour-Kollege Ricky dafür beim Publikum glänzen. "Ricky war der Hammer! Er hat live super geklungen! Für ihn hat sich das Konzert gelohnt", schreibt ein Fan auf X.

