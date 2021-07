Alyson Stoner (27) wehrte sich gegen ihre Sexualität! Die US-Schauspielerin und Sängerin outete sich 2018 als pansexuell – und fühlt sich damit also von Menschen unabhängig von deren Geschlecht angezogen. Was in der heutigen Zeit eigentlich normal scheinen sollte, machte der Step Up-Darstellerin jedoch mächtig zu schaffen: Sie verriet jetzt, dass sie sogar sehr untypische Methoden ausübte, um heterosexuell zu sein.

In einem Interview mit Insider sprach die "Camp Rock"-Schauspielerin offen über ihren damaligen inneren Kampf mit ihrer Sexualität. Sie erzählte, dass sie in einen großen Konflikt mit ihrem streng christlichen Glauben geriet, als sie sich das erste Mal in eine Frau verliebte. "Ich hatte das Gefühl, dass alles mit mir falsch war", erklärte sie. Da sie auch ein recht religiöses Umfeld hatte, entschied sich Alyson damals dazu, zu einer sogenannten Konversionstherapie zu gehen. Dabei sollen Menschen etwa durch großen Druck und teils körperverletzende Methoden heterosexuell werden.

Im Interview betonte die 27-Jährige, dass eine Konversionstherapie Menschen dazu bringen kann, sich sogar das Leben nehmen zu wollen. Sie selber habe laut eigener Aussage auch Schaden von den Methoden genommen, über die sie noch nicht bereit ist, zu sprechen. Aktuell habe sie noch immer Albträume von dieser schmerzhaften Erfahrung.

Getty Images Alyson Stoner, Schauspielerin

