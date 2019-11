Sie strahlten um die Wette! Am Sonntag fand mit den American Music Awards einer der wichtigsten Events der Musikbranche statt. Dabei standen nicht nur die Popstars und Künstler selbst im Fokus, sondern auch deren Garderobe. Stars wie Taylor Swift (29), Camila Cabello (22) und Alyson Stoner (26) hatten sich für den roten Teppich ordentlich herausgeputzt! Von eleganten, glitzernden Abendkleidern aus feinen Stoffen bis hin zu extravaganten Anzügen war alles dabei. Promiflash präsentiert euch die schönsten Looks der American Music Arwards 2019!

US-Sängerin und Gewinnerin des Abends Taylor Swift posierte für die Fotografen in einem olivgrünen Glitzerkleid mit hohem Schlitz. Ihre langen Beine betonte sie mit einem Paar schwarzer Overknee-Stiefel. Ein seitlicher, lockerer Pferdeschwanz und Beachwaves rundeten ihren Look ab. Shawn Mendes (21) Freundin Camila Cabello strahlte in einem glamourösen, durchsichtigen Kleid des Designers Oscar De La Renta, dessen Corsage sowie Schleppe mit feinen Blatt-Details verziert waren. Ihre Haare trug die "Havanna"-Interpretin in einem hüftlangen, geflochtenen Zopf. Auch Alyson Stoner, die durch ihre Tanzauftritte in den Musikvideos von US-Rapperin Missy Elliot bekannt wurde, glänzte in ihrem Outfit. Die 26-Jährige präsentierte eine Kombination aus einem mit Strasssteinen besetzten Hosenanzug und einer metallischen Corsage. Sowohl ihre silberfarbenen Ohrringe als auch ihre Ringe zierten ebenso Kristalle.

Ebenfalls für eine Auszeichnung nominiert war die Sängerin Lizzo (31). Die aufstrebende Musikerin verzückte in einem kurzen Rüschenkleid von Valentino, das speziell für sie angefertigt worden war. Je nach Lichteinwir-kung und Winkel wechselte der Stoff seine Farbe von einem hellen in einen dunklen, kräftigen Orangeton, in dem auch ihr Make-up gehalten war. Zu dem Look kombinierte die "Truth Hurts"-Interpretin weiße Riemchen-sandalen und eine winzige, weiße Handtasche. In ihrem avantgardistischen, elfenbeinfarbenen Jean-Paul-Gaultier-Look stach allerdings besonders Christina Aguilera (38) hervor. Mit tiefem Ausschnitt, einem Schleier, Schulterverzierungen und einem großen Gürtel verzauberte sie die Fotografen. Passend zu ihrer winterlich anmutenden Robe hatte die "Genie In A Bottle"-Interpretin Halsschmuck und Ringe aus Perlen gewählt. Weitere atemberaubende Outfits der American Music Awards seht ihr unten.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Taylor Swift, November 2019

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Lizzo, November 2019

Anzeige

Splash Christina Aguilera, November 2019

Anzeige

imageSPACE / MEGA Tyra Banks, November 2019

Rich Fury / Getty Images Lil Nas X, November 2019

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Ciara, November 2019

Splash Post Malone, November 2019

River / MEGA Selena Gomez, November 2019

Mega Agency Heidi Klum, November 2019

Getty Images Billy Porter bei den American Music Awards 2019

Rich Fury / Getty Images Dua Lipa, November 2019

Rich Fury / Getty Images Diplo, November 2019

Getty Images Jenna Dewan bei den AMAs 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de