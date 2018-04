Sie hat sich öffentlich als bisexuell geoutet! Alyson Stoner (24) weihte zuerst nur Freunde und Familie in ihre Vorliebe für Männer UND Frauen ein, jetzt auch ihre Fans. Die Schauspielerin, die in Filmen wie "Im Dutzend billiger" und Camp Rock zu sehen war, bricht in einem ausführlichen Essay ihr Schweigen – und verrät nun: Die allererste Liebe des ehemaligen Disney-Stars war eine Frau.

"Ich, Alyson, fühle mich zu Männern, Frauen und Menschen hingezogen, die sich auf andere Weise identifizieren", gab sie in einem langen Essay in der Teen Vogue bekannt und beschrieb, wie sie sich in ihre Tanzlehrerin verliebte: "Sie kam auf mich zu und korrigierte meine Haltung. Mein Herz raste wie wild und mein Körper wurde heiß." Ihr Lächeln sei das elektrisierendste gewesen, das sie zu dem Zeitpunkt je gesehen habe: "Ich realisierte, dass ich nie über einen Kerl auf diese Weise fantasiert hatte. Ich habe mich bei Dates mit Jungs nie so wohlgefühlt." Danach kam eins zum anderen: "Dann haben wir gekuschelt. Dann geküsst und dann noch mehr geküsst."

Bislang hatte sie die 24-Jährige nicht getraut, so offen über ihre Sexualität zu sprechen – Kollegen im Show-Biz hätten sie gewarnt, dass es ihre Karriere ruinieren könne. "Mein Traum und alles, wofür ich seit meinem sechsten Lebensjahr unermüdlich gearbeitet hatte, war plötzlich durch mein Sein gefährdet", meinte die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin über den langen Weg zu ihrem Outing.

Rachel Murray / Freier Fotograf Alyson Stoner im Beverly Hilton Hotel in Kalifornien

Frazer Harrison / Staff Alyson Stoner bei der Premiere von "Ghostbusters" in Hollywood

Christopher Polk / Staff Alyson Stoner bei der Premiere von "Blockers" in Kalifornien

