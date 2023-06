"Camp Rock"-Star Alyson Stoner wegen Coming-out gefeuert

Alyson Stoner (29) spricht Klartext! Die Schauspielerin war vor allem durch ihre Rolle in den beliebten "Camp Rock"-Filmen bekannt geworden. Auch mit der Step Up-Reihe feierte sie große Erfolge. 2018 outete die US-Amerikanerin sich als pansexuell. Sie fühlt sich damit also unabhängig von dem Geschlecht einer Person zu dieser hingezogen. Doch leider hieß nicht jeder ihr Coming-out gut: Nun plauderte Alyson aus, dass sie wegen ihrer Sexualität sogar eine Rolle verlor.

Im "I'm Literally Screaming with Spencewuah"-Podcast sprach die 29-Jährige über die Zeit vor ihrem Coming-out. Ihre damalige Freundin sei der Grund gewesen, warum die Beauty den Schritt letztlich gewagt habe. Alyson habe sich vorher allerdings an ihren Manager gewandt – dieser habe ihr davon abgeraten, ehrlich zu sein. Und die Sorge war nicht unbegründet geblieben. "Am Ende wurde ich von einer Kindersendung gefeuert, weil sie der Meinung waren, dass ich jetzt, da sie wussten, dass ich queer bin, nicht mehr sicher in der Nähe von Kindern sein würde", verriet die Disney-Bekanntheit. Doch sie bereue es nicht, zu sich gestanden zu haben.

Der Filmstar berichtete einst in einem Interview mit Insider über ihren inneren Kampf mit ihrer Sexualität. Sie erzählte darin, dass sie in einen großen Konflikt mit ihrem streng christlichen Glauben geraten sei, als sie sich das erste Mal in eine Frau verliebt hatte: "Ich hatte das Gefühl, dass alles mit mir falsch war." Da sie auch in einem sehr religiösen Umfeld lebte, hatte sich Alyson damals dazu entschieden, zu einer sogenannten Konversionstherapie zu gehen.

Getty Images Alyson Stoner, Juli 2022

Getty Images Alyson Stoner, Schauspielerin

Getty Images Alyson Stoner, Schauspielerin

