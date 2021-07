Damiano David (22) überrascht mit einem neuen Look! Die italienischen Fans der Band Måneskin dürften den Frontmann vor allem mit seiner schulterlangen Rockerfrisur kennen. Der Sänger trug seine dunkle Haarpracht über Jahre hinweg wild und von Natur aus gewellt. Beim Eurovision Song Contest, durch den die Musiker ihren internationalen Durchbruch schafften, hatte der Römer seine Haare aber schon ein ganzes Stück gekürzt. Jetzt hat er erneut eine optische Veränderung gewagt und überrascht mit einer Kurzhaarfrisur.

"Aufgefrischt", lautet der einzige Kommentar des 22-Jährigen zu einem Instagram-Schnappschuss aus dem Pool. Darauf präsentiert er nicht nur einen sexy Dreitagebart, sondern auch seine gestutzten Seiten. Nur das Deckhaar und die Ponypartie sind noch etwas länger gehalten – als Langhaarfrisur im Rockerstyle zählt Damianos Look aber längst nicht mehr. Die Fans sind geteilter Meinung, was die neue Frisur angeht. Während sich einige wieder die "alte" Länge wünschen, sind andere total aus dem Häuschen. "Deine Frisur – so cool" oder "Steht dir", lauten einige Kommentare der User.

Dass der Italiener und seine Bandkollegen aber wenig wert auf die Meinung anderer legen, haben sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren betont. Ihnen sei es wichtig, gegen die Unterscheidung in "typisch männlich und weiblich" zu kämpfen. Bei Damianos erster Typveränderung schwärmte ein Fan im Netz von dem männlicheren Look und bekam darauf direkt eine Antwort von dem "Zitti E Buoni"-Interpreten: "Männlicher – das hat überhaupt nichts zu sagen."

Instagram / ykaaar Damiano David, Musiker

Instagram / ykaaar Musiker Damiano David

Instagram / ykaaar Måneskin-Sänger Damiano David

