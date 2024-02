Dove Cameron und Damiano David geben ihr Red-Carpet-Debüt!

Die beiden könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein! Im November 2023 machten Damiano David (25) und Dove Cameron (28) ihre Beziehung offiziell. Der Måneskin-Star und die "We Go Down Together"-Sängerin wurden knutschend an einem Strand in Australien erwischt. Seitdem zeigen sich die beiden Musiker immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun geben Dove und Damiano auch ihr Red-Carpet-Debüt als Paar!

Am Samstagabend erschienen die beiden auf der Pre-Grammy Gala in Los Angeles. Dabei zeigten die Sänger, wie verliebt sie ineinander sind. Während die beiden auf dem roten Teppich posierten, konnte der Sänger kaum die Augen von seiner Liebsten lassen. Am Ende des Red Carpets tauschten Dove und Damiano auch noch einen zärtlichen Kuss miteinander aus.

Neben Dove und Damiano ließen sich auch Stars wie Dua Lipa (28) oder Lana Del Rey (38) die Gala nicht entgehen. Während der Veranstaltung sorgten unter anderem die Rapperin Ice Spice (24) oder Victoria Monet für musikalische Unterhaltung.

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

Getty Images Dove Cameron, Sängerin

Getty Images Ice Spice performt bei der Pre-Grammy Gala 2024

