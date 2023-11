Måneskin-Star Damiano und Dove Cameron knutschen öffentlich!

Ist ihre Liebe damit offiziell? Noch bis vergangenen Sommer war Damiano David (24) eigentlich in festen Händen gewesen. Die Beziehung zu seiner Partnerin Giorgia Soleri (27) zerbrach schließlich im Juni, nachdem ein Video von dem Måneskin-Frontmann aufgetaucht war – in diesem hatte er eine andere Frau geküsst. Nun scheint es, als habe der Sänger eine neue Beauty an seiner Seite: Damiano knutscht öffentlich mit Dove Cameron (27)!

Aktuelle Bilder, die dem italienischen Magazin Chi vorliegen, zeigen das Duo in Australien. Am Strand von Sydney genießen die beiden offenbar einige romantische Stunden – und können kaum die Finger voneinander lassen. Leidenschaftlich küsst Damiano die Musikerin, hält sie im Arm und kuschelt mit ihr. Ob sie ihre frische Beziehung damit nicht mehr geheimhalten wollen?

Mit Dove Cameron hat sich Damiano zumindest keine Unbekannte geangelt. Die US-Amerikanerin ist Sängerin und Schauspielerin, spielte bereits in der "Descendants"-Reihe mit. Und auch ihr Liebesleben sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen: Mehrere Jahre lang datete sie nämlich ihren Co-Star Thomas Doherty (28).

Anzeige

Instagram / ykaaar Damiano David im April 2022

Anzeige

Getty Images Dove Cameron, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Thomas Doherty, Ex-Paar

Anzeige

Findet ihr Dove Cameron und Damiano David süß zusammen?



