So entstand die Liebe von Dove Cameron und Damiano David

Spätestens ihr gemeinsamer Auftritt bei der diesjährigen Met Gala ist der unschlagbare Beweis: Dove Cameron (28) und Damiano David (25) sind ein echtes Traumpaar. Jetzt öffnet sich Dove gegenüber Cosmopolitan und verrät, dass sie sich zum ersten Mal bei den VMAs im Jahr 2022 gesehen haben. Damals haben sie aber kein Wort miteinander gewechselt und deswegen ist ein ganzes Jahr vergangen, bis sie sich wirklich kennengelernt haben. Im September 2023 lud er sie zum Konzert seiner Band Måneskin ein. "Dann hat er mich zu After-Party eingeladen und dann wurde daraus 'Lass uns essen gehen, um 20:00 Uhr in diesem Restaurant.' Er war immer sehr offen mit seinen Absichten. Er ist wie ein Gentleman aus den 50ern", erinnert sie sich.

Die "Breakfast"-Sängerin erzählt außerdem, dass die Beziehung an sich eigentlich sehr langsam verlief, obwohl die Liebelei der beiden für Außenstehende aus dem Nichts entstanden war. Sie erklärt, dass sie sehr vorsichtig sein wollten, weil sie beide in früheren Beziehungen verletzt wurden. Mittlerweile scheint sie aber auf Wolke sieben zu schweben, denn sie schwärmt: "Man muss nur zwei Minuten Zeit mit ihm verbringen und man merkt, dass er die freundlichste, großzügigste, unschuldigste und hingebungsvollste Person ist. Er hat eine wundervolle, sensible Seele."

Vor knappen zwei Wochen machten allerdings noch böse Gerüchte über Damiano die Runde: Der Frontmann soll ein Profil auf einer Dating-App für Promis haben, berichtete TMZ. Bisher hat er sich noch nichts dazu geäußert, doch es ist nicht das erste Mal, dass ihm Betrug nachgesagt wurde. Seine frühere Beziehung mit Giorgia Soleri (28) hatte er erst öffentlich beendet, nachdem ein Video von ihm und einer fremden Frau beim Knutschen verbreitet wurde. Damiano hatte damals seinen Fans versichert, dass Giorgia und er zum Zeitpunkt des Videos bereits einige Tage getrennt gewesen waren, und dass keinerlei Betrug oder Verrat stattgefunden hatte.

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

Instagram / ykaaar Måneskin-Sänger Damiano David und seine Freundin Giorgia Soleri

