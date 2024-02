Dua Lipa und Co.: Die Stars strahlen bei der Pre-Grammy Gala

Die Grammy Awards stehen vor der Tür! Endlich ist es wieder so weit: Der wichtigste Musikpreis wird in Los Angeles vergeben. Musikerinnen wie Taylor Swift (34), Miley Cyrus (31) oder Billie Eilish (22) dürfen auf einen der begehrten Trophäen hoffen. Um sich auf die Verleihung einzustimmen, fand am Samstagabend eine Pre-Grammy Gala statt. Diese ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen!

Die fünffach nominierte Lana Del Rey (38) strahlte in einem schlichten schwarzen Kleid auf dem roten Teppich. Deutlich knalliger ging es bei Sängerin Dua Lipa (28) zu. Lässig posierte sie in einem roten Mantel mit XXL-Nieten. Ex-Disney-Star Dove Cameron (28) und Måneskin-Sänger Damiano David (25) feierten auf der Gala ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Verliebt konnten die beiden Musiker kaum die Finger voneinander lassen.

Für musikalische Unterhaltung an dem Abend sorgten unter anderem die Rapperin Ice Spice (24) sowie der Sängerin Victoria Monet. Auch die Rapper Flavor Flav (64) and Chuck D von Public Enemy heizten dem Publikum ordentlich ein.

Getty Images Lana Del Rey bei der Pre-Grammy Gala 2024

Getty Images Ice Spice performt bei der Pre-Grammy Gala 2024

Getty Images Flavor Flav und Chuck D performen bei der Pre-Grammy Gala 2024

