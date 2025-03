Darum machen Damiano und Dove Cameron keine Musik zusammen

Damiano David (26), der bekannte Sänger der italienischen Rockband Måneskin, hat jetzt verraten, warum er und seine Freundin Dove Cameron (29) keine gemeinsamen Musikprojekte planen. Obwohl die beiden Künstler unbestreitbar große Fans voneinander sind, sei eine Zusammenarbeit momentan ausgeschlossen. "Vielleicht in ein paar Jahren. Im Moment fühlt es sich extrem kitschig an", erklärte Damiano in einem Interview mit People. Dabei sprach er liebevoll über die Beziehung und betonte, wie sehr sie sich gegenseitig in ihrer Musik inspirieren würden. "Ich bin so verliebt", fügte er strahlend hinzu.

Das Paar, das nun seit über einem Jahr zusammen ist, lernte sich 2023 bei den MTV Video Music Awards richtig kennen, nachdem es ein Jahr zuvor erstmals aufeinander aufmerksam geworden war. Seitdem meistern sie ihre Beziehung trotz hektischer Zeitpläne und räumlicher Entfernung. Dove, die durch Disney bekannt wurde und mittlerweile als Sängerin erfolgreich ist, kommentierte den gemeinsamen Alltag in einem früheren Gespräch mit People: "Wir kriegen es einfach hin. Wir sind beste Freunde und stehen ständig in Kontakt." Während Damiano derzeit an seinem Soloalbum arbeitet, das im Mai erscheinen soll, setzt Dove ihre eigene Musikkarriere fort.

Die beiden zelebrieren ihre Liebe nicht nur privat, sondern teilen auch ab und zu Momente aus ihrem Alltag mit ihren Fans. Bereits zu ihrem einjährigen Jubiläum postete Dove eine rührende Liebeserklärung auf Instagram, begleitet von einem Video, das sie und Damiano lachend zeigt. Der charismatische Sänger, der sich derzeit in einer Phase der Neuorientierung befindet und eine Auszeit von seiner Rolle als Måneskin-Frontmann genommen hat, scheint durch seine Beziehung neuen Halt gefunden zu haben. Die beiden wirken, als hätten sie die perfekte Balance zwischen Privat- und Berufsleben gefunden, auch wenn ein gemeinsames Musikprojekt erstmal warten muss.

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

Instagram / dovecameron Damiano David und Dove Cameron

