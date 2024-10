Damiano David und Dove Cameron feiern ein Jahr ihrer Liebe

Dove Cameron (28) hat ihrem Freund Damiano David (25) anlässlich ihres einjährigen Jubiläums eine romantische Liebeserklärung gemacht. Die ehemalige Disney-Schauspielerin teilt auf Instagram ein süßes Video, das sie und den Måneskin-Sänger beim Knutschen zeigt. In dem kurzen Clip sitzt Dove in einem Schminkstuhl, während Damiano spielerisch einen Kuss auf ihre Lippen platziert. Die beiden brechen danach in Lachen aus, sichtlich verliebt und glücklich miteinander. Ein seltener Einblick in ihre Liebe, den die beiden mit weiteren Bildern unterstreichen.

Dazu schreibt die Musikerin: "Das war das schnellste Jahr meines Lebens. Ich hätte mir nur gewünscht, dich früher kennengelernt zu haben. Ich werde dich für immer lieben!" Der romantische Insta-Post folgte einem weiteren viralen Beitrag von Dove, in dem sie während der Pariser Fashion Week eine Reihe von Bildern aus der Stadt der Liebe teilte. Auf einem der Bilder posierte sie halbnackt in einem Spiegel. Zusätzlich zu ihren Auftritten bei den Mode-Events in Paris war Damiano fest an ihrer Seite.

Die Liebesgeschichte von Dove und Damiano begann im vergangenen Herbst, als die "Descendants"-Darstellerin bei einem Konzert von Måneskin in New York gesichtet wurde. Fans spekulierten sofort über eine mögliche Romanze, die weiter angeheizt wurde, als Dove auch bei einem Auftritt der Band in Brasilien im Publikum war. Seitdem sind die beiden beinahe unzertrennlich und zeigen offen ihre Zuneigung in den sozialen Medien. Dove, die ihre Karriere bei Disney begann, und Damiano, der mit Måneskin international bekannt wurde, scheinen ihr persönliches Glück gefunden zu haben und genießen ihre Zeit miteinander in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Damiano David und Dove Cameron im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige