Dove Cameron hatte Angst, Beziehung öffentlich zu machen

Dove Cameron (29) und Damiano David (26) genießen es mittlerweile, ihre Beziehung mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Schauspielerin und der Måneskin-Sänger machten ihre Liebe im Februar 2024 offiziell, nachdem es zuvor monatelang Beziehungs-Spekulationen gegeben hatte. Ihr erster gemeinsamer Auftritt auf Instagram sorgte damals für Begeisterung unter Fans. Während Damiano von Anfang an dafür war, ihre Romanze öffentlich zu zeigen, hatte sich Dove erst an diesen Gedanken gewöhnen müssen. "Es ist so schön, verliebt zu sein", erklärte sie nun gegenüber People.

Dove hatte ihre romantischen Beziehungen bisher nur selten in den Vordergrund gestellt: "Nicht wegen der Personen, mit denen ich zusammen war, sondern weil es sich einfach beängstigend angefühlt hat, so offen damit umzugehen", gestand sie. Die gemeinsame Entscheidung, es diesmal anders anzugehen, sei ihr jedoch leichter gefallen, weil sie sich zuvor viel selbst reflektiert habe. "Daran musste ich lange arbeiten, schon lange bevor ich meinen Partner traf", erzählte sie.

Auch Damianos vorherige Beziehungen hatten in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. So endete beispielsweise seine letzte Beziehung mit Giorgia Soleri (29), nachdem ein Video von ihm mit einer anderen Frau viral gegangen war. Trotz aller Herausforderungen scheint Dove den Musiker sehr zu schätzen. In einem früheren Interview mit der Cosmopolitan lobte sie Damianos offene und respektvolle Art und verglich ihn mit einem "Gentleman aus den 50ern". Beide scheinen aus ihren jeweiligen Erfahrungen gelernt zu haben und genießen nun die gemeinsamen Höhen ihrer jungen Liebe.

Getty Images Dove Cameron bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

