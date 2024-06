Trotz Beziehung: Ist Damiano David auf Dating-App unterwegs?

Erst im November des vergangenen Jahres machten Damiano David (25) und Dove Cameron (28) ihre Liebe öffentlich. Könnte nun schon wieder alles aus und vorbei sein? Wie unter anderem TMZ berichtet, soll Damiano auf einer exklusiven Promi-Dating-App angemeldet sein – zumindest ist ein Profil von ihm aufgetaucht. Doch was bedeutet das für seine Beziehung, falls die Gerüchte der Wahrheit entsprechen? Zum jetzigen Zeitpunkt äußern sich weder der Måneskin-Star noch Dove zu den vermeintlichen Dating-App-News.

Nachdem Damiano und Dove Ende des vergangenen Jahres gemeinsam in Australien gewesen waren, kamen erste Dating-Gerüchte auf. Bilder, die dem italienischen Magazin Chi vorliegen, zeigen die Musiker am Strand von Sydney bei romantischen Stunden zu zweit. Unter anderem küsst der ESC-Sieger die "We Go Down Together"-Interpretin und umarmt sie. Im Februar räumten sie schließlich mit allen Spekulationen auf: Bei der Pre-Grammy-Gala in Los Angeles gaben die beiden ihr Red-Carpet-Debüt als Paar.

Davor ging Damiano einige Jahre mit seiner Jugendliebe Giorgia Soleri (28) durchs Leben. Nachdem jedoch ein Video von dem italienischen Sänger aufgetaucht war, in dem er eine andere Frau küsst, beendeten die beiden ihre Beziehung. "Es war nicht die Art und Weise, wie wir mit der Situation umgehen wollten. Giorgia und ich haben beschlossen, uns vor ein paar Tagen zu trennen", erklärte er daraufhin auf Instagram. Es habe aber keinen Verrat gegeben.

Getty Images Damiano David und Dove Cameron im Juni 2024

Instagram / ykaaar Damiano David mit seiner Ex-Freundin Giorgia Soleri

