Jasmin Herren (42) postete nun ein paar ihrer liebsten Erinnerungen von Willi (✝45). Die Reality-TV-Darstellerin leidet sehr unter dem Verlust ihres Mannes, der vor knapp drei Monaten plötzlich starb. Umso lieber blickt sie auf glücklichere Zeiten zurück – vor allem welche, die sie mit dem Ex-Lindenstraße-Darsteller teilen durfte. So wie etwa seine Liebesbekundungen, die er ihr täglich um 11:11 Uhr schickte. Ein paar der Videos, in denen Willi ihr sagt, was er für sie empfindet, veröffentlichte die Blondine kürzlich in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Jeder Tag schmerzt. Jeden Tag um 11:11 Uhr. Jede Sekunde. Jeder Augenblick. Für immer. In meinem Herzen."

