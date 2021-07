Seltener Einblick in Russell Crowes (57) Familie! Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Danielle Spencer (52) hat der Schauspieler zwei Kinder: Charles Spencer Crowe (17) kam im Jahr 2003 zur Welt, Tennyson Spencer Crowe (15) folgte 2006. Anfang der Woche feierte Letzterer also schon seinen 15. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte seine Mama ein seltenes Foto von Tennyson, das zeigt: Er ist schon ziemlich erwachsen geworden!

Via Instagram teilte Danielle jetzt eine Bilderreihe mit einigen Throwback-Aufnahmen – und einem aktuellen Schnappschuss: Tennyson ist ein richtiger junger Mann geworden! Erstaunlich ist auch die Ähnlichkeit zu seinem berühmten Vater – sowohl seine markanten Gesichtszüge als auch seine langen braunen Haare erinnern an den jungen Russell Crowe. "Wow! Er sieht aus wie sein Papa", staunt auch ein Fan in den Kommentaren. "Mini-Russell, ganz klar", betont ein weiterer.

Neben den Fotos widmete Danielle ihrem Sohnemann Tennyson auch einen kurzen Text: "Mein jüngster Sohn hat heute Geburtstag, er ist jetzt 15! Ich kann es kaum glauben... Happy Birthday, ich liebe dich", schreibt die 52-Jährige. Findet ihr auch, dass Tennyson inzwischen aussieht wie sein Vater? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / daniellespencerofficial Russell Crowe mit seinem Sohn Tennyson

Anzeige

KOBERGER,PETER / ActionPress Russell Crowe in "The Quick and the Dead", 1995

Anzeige

Instagram / daniellespencerofficial Danielle Spencer mit ihren Söhnen Charles und Tennyson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de